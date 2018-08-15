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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бой за отобранный у Головкина титул IBF обзавелся новой датой и местом проведения

Стала известна новая дата боя за вакантный титул IBF в среднем весе между экс-чемпионом мира американцем Дэниэлом Джейкобсом (34−2, 29 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Изначально их поединок был намечен на 10 ноября, а принять его должен был Nassau Coliseum, крытый многофункциональный комплекс в Юниондэйл (Нью-Йорк, США).

Однако, как сообщает ESPN, бой перенесли на 27 октября. На этом настоял телеканал HBO, который и будет вести трансляцию этого события. При этом поединок состоится, как и планировалось, в Нью-Йорке, но не на большой арене Madison Square Garden, а в ее холе — Hulu Theatre.

Титул IBF в среднем весе стал вакантным в июне этого года после того, как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.

Вскоре после лишения титула IBF Головкин с большими сложностями сумел договориться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) о реванше на 15 сентября. Боксеры вернутся туда, где год назад завершил бой спорной ничьей, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Со своей стороны IBF санкционировала бой за вакантный титул, обязав Джейкобса и Деревянченко договориться. Однако стороны не уложились в намеченные сроки, и организация назначила промоутерские торги. В середине июля стороны объявили о заключении сделки, но 30 июля IBF назначила вторые торги, которые были отменены в тот же день. Сторонам все же удалось договориться.

Добавим, что Головкин в марте 2017 года победил Джейкобса единогласным решением. Американец в день поединка отказался проходить взвешивание для IBF, поэтому на титул не претендовал, но теперь это правило отменено. Перед тем боем Деревянченко был одним из спарринг-партнеров Джейкобса.

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