Головкин поведал о подлых штучках команды «Канело» в переговорах по реваншу и деталях сделки с Сондерсом

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Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. Боксеры были близки к тому, чтобы встретиться в сентябре, но переговоры зашли в тупик.

Камнем преткновения стало разделение призового фонда. В первом бою Головкин получил 30 процентов. Предполагалось, что в реванше, намеченном на 5 мая, чемпион получит чуть больше (35), однако после срыва поединка по вине Альвареса команда Головкина потребовала равного разделения гонорара.

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С большими сложностями стороны договорились на 15 сентября. Реванш пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад боксеры не смогли выявить победителя, и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Об условиях, на которых Головкин все же принял бой, пока не сообщается. Но в окончательном предложении от «Канело» говорилось о разделении доходов в пропорции 57,5 на 42,5 в пользу мексиканца. По информации СМИ, чемпион все-таки добился желанных 45 процентов после вмешательства «третьего лица».

При этом у Головкина имелся запасной план на случай срыва переговоров с «Канело» по реваншу. Команда GGG достигла договоренности с Сондерсом о поединке на август, но этот вариант не пригодился и британец оказался в пролете.

«Конечно, я хотел, чтобы реванш состоялся, но это никогда не беспокоило меня — будет он или нет. Все изменилось после того, как «Канело» провалил два допинг-теста в феврале. Победив Ванеса Мартиросяна 5 мая, я разрешил моему промоутеру Тому Леффлеру начать новые переговоры по реваншу с «Канело».

Альварес и Golden Boy Promotions предполагали, что я буду драться на условиях майского боя, и они были недовольны, когда я выдвинул свои условия. Они отказались признать, что это по их вине изменилось все, когда «Канело» провалил допинг-тесты. Это была их вина, а не моя.

Моя команда и я относимся ко всем, с кем мы ведем бизнес, на профессиональном уровне. Согласны ли мы или не согласны, мы проявляем уважение. Но Golden Boy решили поделиться моим предложением со СМИ и тем самым насолить мне. Наверное, они думали, что СМИ, партнеры по событиям и фанаты согласятся с ними и окажут на меня давление, чтобы я принял их условия. Но для меня это не имело никакого значения.

Это не повлияло на фанатов, они просто хотели увидеть бой. Я знал, чего я хочу. Я знал, что было честно. Я — чемпион, а «Канело» претендент. Если они хотели матч-реванш, на этот раз это раз это должно было быть на моих условиях.