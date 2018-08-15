Британский боксер Фьюри признался, что в любой момент может завершить карьеру

Источник: AP 2018

В июне 29-летний Фьюри вернулся на ринг после 2,5-летнего перерыва и победил албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде. Следующий бой британский спортсмен проведет 19 августа против 33-летнего итальянца Франческо Пьянеты.

В случае победы Фьюри может встретиться с 32-летним Деонтеем Уайлдером, который является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 40 побед (39 нокаутом) при отсутствии поражений на профессиональном ринге.

«Мне очень хочется сделать себя лучше. Если я пройду через это, Уайлдер получит шанс сразиться со мной. Я хочу вернуться обратно и должен доказать, что меня никто не может победить. Препятствия передо мной только заводят меня», — сказал Фьюри.

«В первую минуту я думаю о проведении 30 защит титула, в следующую — хочу победить Уайлдера, в следующую — мне уже хочется завершить карьеру. Вы никогда не знаете, чего ожидать от меня», — отметил британский боксер.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, после чего спортсмен был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017-го Фьюри объявил о завершении карьеры, но позднее передумал.