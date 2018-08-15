«Головкин смертоносен». Почему GGG — фаворит во втором бою с «Канело»

«“Канело” не выходил в ринг уже год, кроме того он восстанавливается после операции на колено. Головкин оставался активным, нокаутировав во втором раунде “запасного” соперника Ванеса Мартиросяна 5 мая. Головкин проделал легкую работу над боксером, который, вероятно, задал бы “Канело” немало проблем. Этот поединок показал, что Головкин смертоносен, когда бьется в своем нормальном стиле слаггера. В таком амплуа он гораздо лучше, чем когда пытается боксировать, как в первом поединке против “Канело” в прошлом году», — написал автор.