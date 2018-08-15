Казахский стиль бокса в США, или когда Жанибек Алимханулы дебютирует у Боба Арума?

Подготовкой первого поединка 25-летнего отечественного боксера в США занимается промоутерская компания Боба Арума — Top Rank. Звездными клиентами Арума являются чемпионы мира Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд.

Ранее Алимханулы рассказал, что может начать карьеру в США уже в августе, но его дебют откладывается и состоится позже — в сентябре-октябре текущего года. Сейчас боксер усиленно готовится под руководством американского специалиста Бадди МакГирта.

На текущий момент есть три вечера бокса, которыми заведует Top Rank. По срокам казахстанец может принять участие в любом из них.

14 сентября, Фресно (Калифорния)

Вечер бокса практически сформирован — заявлены девять пар спортсменов. Три поединка будут титульными. В главном бою события будет разыгран пояс чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе: американец Хосе Карлос Рамирес (22−0, 16 КО) будет защищать титул в бою с мексиканцем Антонио Ороссо (27−0, 17 КО).

Шансы: вероятность участия небольшая — 10−15 процентов.

29 сентября, Окланд (Калифорния)

Работа над организацией этого события находится на стадии разработки. Профессионального бокса в этом городе не было около двух лет, и у Алимханулы есть хорошие шансы стать участником события. Хэдлайнером последнего боксерского вечера в Окланде был Андре Уорд: в 30-м бое известный американец по очкам выиграл у колумбийца Александра Бранда и отправил того «на пенсию».

Шансы: вероятность участия высокая — 60−70 процентов.

13 октября, Омаха (Небраска)

До события почти два месяца — как и в Окланде, участники турнира еще не объявлены. 25-летний казахстанец успеет набрать оптимальную форму: если он не выйдет на ринг 29 сентября, то 13 октября точно отбоксирует. Но будет ли затягивать с дебютом команда Арума? Скорее всего, нет. И Омаху можно будет рассматривать, как запасной вариант.

Шансы: вероятность участия невысокая — 10−15 процентов.