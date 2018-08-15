Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Атлетико
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Все события
Фоторепортажи
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
16:17 (мск), источник: Sports.kz

В WBA продолжаются курьезы с чемпионскими титулами в весе Головкина

WBA продолжает вводить боксерское сообщество в заблуждение, распределяя свои многочисленные титулы чемпиона мира среди боксеров второго эшелона.

Источник: Reuters

Так, титулом «супер чемпиона» в среднем весе по версии Всемирной боксерской Ассоциации владеет гегемон дивизиона Геннадий Головкин. Но не каждый, даже продвинутый фанат бокса знает, что «обычным» чемпионом является Риото Мурата, который, по всей видимости, не слишком-то и дорожит своим званием.

Читайте также
Головкин поведал о подлых штучках команды «Канело» в переговорах по реваншу и деталях сделки с Сондерсом

Дело в том, что претендентом на «обычный» титул является американец Роб Брэнт, и его промоутер выкупил права на проведение титульного боя за $202 114, при том что минимальная цена на аукционе составляла $200 000. Teiken Promotion, ведущая дела Мураты, вообще никаких предложений не выдвигала и похоже, что Риото оставит свой титул вакантным, ведь у него уже назначен бой на другую дату, а промоутер Брэнта настаивает на проведении поединка 27-го октября.

Таким образом, согласно рейтингам, за вакантный пояс с Брэнтом должен будет сразиться Гэри «Спайк» О’Салливан. Однако, ирландец может отклонить предложение, и тогда следующим на очереди будет представитель Франции Давид Пэйпот.

Если имя Мураты и O’Салливана хоть сколько-нибудь на слуху, то Брэнт и Пэйпот совершенно незнакомы широкой публике, что лишний раз подчеркивает ценность «обычного» титула WBA.

 «Динамо» Загреб - «Астана» 1:0. Не стыдно, но неприятно
СМИ нашли реальное объяснение отсутствию нокаута у Головкина в бою с «Канел
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
СМИ: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Кубок Стэнли в Челябинске привезли домой к Евгению Кузнецову
Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 млн
Вратарь завершил карьеру в сборной Хорватии
Получавший миллионы в «Анжи» игрок сменил команду в 13-й раз
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь