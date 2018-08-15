В WBA продолжаются курьезы с чемпионскими титулами в весе Головкина

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Так, титулом «супер чемпиона» в среднем весе по версии Всемирной боксерской Ассоциации владеет гегемон дивизиона Геннадий Головкин. Но не каждый, даже продвинутый фанат бокса знает, что «обычным» чемпионом является Риото Мурата, который, по всей видимости, не слишком-то и дорожит своим званием.

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Дело в том, что претендентом на «обычный» титул является американец Роб Брэнт, и его промоутер выкупил права на проведение титульного боя за $202 114, при том что минимальная цена на аукционе составляла $200 000. Teiken Promotion, ведущая дела Мураты, вообще никаких предложений не выдвигала и похоже, что Риото оставит свой титул вакантным, ведь у него уже назначен бой на другую дату, а промоутер Брэнта настаивает на проведении поединка 27-го октября.

Таким образом, согласно рейтингам, за вакантный пояс с Брэнтом должен будет сразиться Гэри «Спайк» О’Салливан. Однако, ирландец может отклонить предложение, и тогда следующим на очереди будет представитель Франции Давид Пэйпот.