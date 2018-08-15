Шуменов ответил на вызов Лебедева и назвал условие для их боя

«Я слышал, что Лебедев хочет провести бой против Алтункаи. Это смешно. Алтункая совсем недавно был остановлен мной, а Лебедев уже хочет драться с нокаутированным спортсменом. Еще и меня упомянул. Я два года пытался заполучить поединок с ним, он меня избегал. А сейчас Денис Лебедев меня уже не интересует, потому что у него нет титула. Но если он готов заплатить, — без проблем. Могу рассмотреть такой вариант после своего следующего боя, который я запланировал на декабрь», — сказал Шуменов.