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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Шуменов ответил на вызов Лебедева и назвал условие для их боя

Обладатель пояса WBA Regular в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов согласится провести бой с россиянином Денисом Лебедевым только в случае финансовой заинтересованности. Об этом он сообщил корреспонденту Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

По словам Шуменова, со спортивной точки зрения Лебедев, который два года уклонялся от встреч, уже не вызывает у него интереса.

Напомним, следующий бой Лебедева запланирован на 7 сентября в Челябинске. Наиболее вероятным соперником россиянина называется турок Хизни Алтункая, над которым Шуменов одержал досрочную победу в июле.

«Я слышал, что Лебедев хочет провести бой против Алтункаи. Это смешно. Алтункая совсем недавно был остановлен мной, а Лебедев уже хочет драться с нокаутированным спортсменом. Еще и меня упомянул. Я два года пытался заполучить поединок с ним, он меня избегал. А сейчас Денис Лебедев меня уже не интересует, потому что у него нет титула. Но если он готов заплатить, — без проблем. Могу рассмотреть такой вариант после своего следующего боя, который я запланировал на декабрь», — сказал Шуменов.

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