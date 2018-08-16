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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина оригинально потроллил «Канело» и придумал нововведение на реванш

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) в очередной раз высказался с критикой в адрес мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в преддверии их матча-реванша, намеченного на 15 сентября в Лас-Вегасе. Об этом пишет vRINGe.com.

Боксеры вернутся на арене T-Mobile, где ровно год назад состоялся их первый бой. Тогда соперники не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья.

«Просто сравните активность обоих в том бою. Геннадий делал все, чтобы выиграть его, гонялся за Саулем, и не его зафукали на трибунах, когда объявили безумные судейские карточки. Зафукали того, кто колотил понты, какой он прям мексиканский воин. А Геннадий сделает еще больше в реванше, — заявил BoxingScene Санчес. — Слышал, “Канело” на этот раз воздерживается от того, чтобы кушать говядину. Надеюсь, от утки он тоже отказывается».

Чтобы Альваресу не показалось мало колкостей, Санчес добавил, что «всерьез раздумывает» над тем, чтобы предложить Атлетической комиссии штата Невада установить 24-секундный лимит, после которого «нужно принуждать Альвареса драться».

Отметим, что говоря об утке, Санчес применил игру слов. С английского duck в случае с существительным переводится как утка, а в значении глагола — уклоняться, избегать боя.

Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. С большими сложностями стороны передоговорились на сентябрь.

В одном из последних интервью «Канело» признался, что после допинг-скандала исключил мясо из своего рациона. Этой ситуацией воспользовался промоутер Головкина. Том Леффлер начал упоминать морковку, когда речь шла о форме и допинге мексиканца.

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