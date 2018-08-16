Головкин и Альварес проведут открытую тренировку перед реваншем

Об этом заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions). По его словам, мероприятие для СМИ и любителей бокса пройдет 26 августа на стадионе Banc of California (штат Калифорния, США), являющего домашней ареной для футбольного клуба «Лос-Анджелес ФК» из MLS.

Ранее Головкин и Альварес отказались от совместных медиамероприятий вплоть до последней недели перед реваншем. При этом казахстанец отметил, что подобная инициатива исходила от мексиканца, оказавшегося в центре допинг-скандала.

В начале августа TMZ Sports выложил видео со встречи Головкина и Альвареса на съемочной площадке, где соперники «едва не подрались». По данным портала, кадры были сняты в середине июля, якобы перед сентябрьским поединком. Однако позже выяснилось, что на самом деле эти кадры были сделаны на съемках промо-ролика к их майскому поединку, который в итоге отменили по вине Альвареса (мексиканец попался на допинге и получил дисквалификацию на полгода).

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья.