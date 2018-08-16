«Пересмотрел первый бой раз 10». Альварес об ошибке с допингом, Головкине, трилогии и годовом простое

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15 сентября боксеры вернутся туда же, где ровного год назад завершили бой спорной ничьей — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Хотя изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. С большими сложностями стороны передоговорились на сентябрь.

Ранее стало известно, что Головкин и Альварес проведут открытую тренировку перед реваншем, хотя ранее отказались от личных встреч плоть до поединка. Мероприятие пройдет в конце августа в Лос-Андежелесе.

Предлагаем вашему вниманию несколько цитат из интервью Альвареса.

О том, что Головкин может побить рекорд Хопкинса (по числу успешных защит в случае победы в реванше): Знаете, у Головкина свои цели и пожелания. Мои же — победить 15 сентября. Я имею в виду, что бы он ни хотел, это его рекорд, его желания. Вот почему он тренируется и хочет победить. Все, что я знаю, это то, что я готов победить 15 сентября, дать отличный бой и показать, что я — лучший средневес в мире.

О Головкине: Я рад, что у нас есть этот реванш — это возможность выявить победителя, выяснить, кто из нас лучший. На тренировках я выкладываюсь на все 100, потому что уже знаю соперника. Головкин — непростой оппонент, и знаю, где мне нужно прибавить. Головкин — очень сильный боец с мощным ударом. Это его главное достоинство. Но я дрался и с другими сильными бойцами. Несмотря на то, что он 160-фунтовый боец, у него солидная мощь, но в первом поединке я показал, что могу держать его удары. В них не было ничего сверхъестественного. Я знал, что он силен, что он может держать удары и хорошо приспосабливаться под соперника. Но он меня ничем не удивил. Я знал, кто он. Я знал, что он сильный. И он будет сильным в реванше, и именно поэтому я тренируюсь.

О прошлогоднем поединке: Первый бой дал мне руководство для действий во втором. В том бою я многое понял. Я узнал, что могу нокаутировать его, причинить ему боль. В той битве я многое узнал, но это был мой первый официальной бой в 160 фунтах, поэтому мне пришлось адаптироваться. Но теперь я более уверен в себе.

Я пересмотрел первый бой порядка десяти раз. Я увидел, что пропустил и какие ошибки совершил. Я принимал удары и не использовал преимущество этого момента для контратак. Вот где мне нужно прибавить. Нужно пользоваться каждым моментом для удара, а я их упускал. Это то, что я собираюсь делать 15 сентября.

О реванше: С самого начала я постараюсь его нокаутировать. Это то, что я буду делать с самого первого раунда. Вот почему я тренируюсь, я мысленно готов это сделать. Очевидно, я хочу, чтобы бой завершился именно так — нокаутом, и они поднимут мне руку после этой досрочной победы.

О трилогии: Как и в первом бою, мы должны увидеть, как сложится реванш и как он будет проходить. После первого поединка нам нужен был реванш, потому что вышла ничья и потому, что фанаты этого хотели. Лично для меня, я хочу, чтобы все закончилось здесь. Я хочу четко определил, кто лучший в этом матче-реванше. Я просто покажу, что лучше, чем он.

О годовом простое и ошибке с допингом: Чувствую себя хорошо, и я не думаю, что годовой простой повлияет на меня. Мне нравится тренироваться. Мне нравится оставаться активным. Поэтому я чувствую себя хорошо. Самый большой период, который я не дрался, длился с сентября по май, что составляет около девяти месяцев. Поэтому еще три месяца — пустяк. Я продолжаю тренироваться, и я остаюсь активным.

Я многому научился. Я узнал, кто действительно за меня. Также я набрался опыта, чтобы подобное не повторилось (проваленный допинг-тест). Единственная ошибка, которую я совершил, — я не правильно воспринял ситуацию с мясом в Мексике, и мне нужно учиться на этом, чтобы этого не повторилось.