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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Просто Janibek». Зачем казахстанский чемпион мира по боксу «сменил» имя в США?

PR-менеджер казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы (2−0, 1 КО) Берик Султан рассказал корреспонденту Vesti.kz об изменениях в имидже чемпиона мира среди любителей.

25-летний боксер-профессионал провел два профи-поединка и оба выиграл. Сейчас Жанибек готовится к дебюту в США — первый бой за океаном может состояться в сентябре-октябре текущего года. К американскому дебюту казахстанец готовится не только на тренировках.

«У многих спортсменов есть прозвище. Большинство из них имеют имена птиц и хищников. Но у каждого свой выбор, ведь каждая команда имеет свой собственный план развития карьеры. Но мы не хотим, чтобы у Жанибека было такое прозвище. Я думаю, что Жанибек Алимханулы не может ассоциироваться с птицей. Потому что Жанибек — это имя казахского хана. И когда американские журналисты спрашивают перевод его имени, то у нас появится возможность углубиться в историю Казахстана,» — поделился Берик Султан.

Алимханулы с командой решили изменить и написание имени боксера. Из написания пропала «Zh». Этот момент должен облегчить работу в США.

«Параллельно мы изменили первую букву в имени Жанибека. Если ранее было “Zh”, то теперь оно начинается с “J”. То есть, пишется как Janibek. Зачем это делается? В Америке читают “Zh” как “Z”. У нас было время, чтобы проверить это, и мы пошли на изменение. Перед тем как пойти на этот шаг, мы встречались со специалистами по английскому языку в Америке. Теперь подпись стала намного проще. В профессиональном боксе важно, чтобы твое имя легко запоминалось. Я думаю, что это объяснять не нужно,» — считает PR-менеджер казахстанского боксера-профессионала.

Добавим, что Жанибек Алимханулы может стать участником одного из ближайших вечеров бокса, который организовывает промоутерская компания Боба Арума — Top Rank.

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