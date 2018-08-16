«Просто Janibek». Зачем казахстанский чемпион мира по боксу «сменил» имя в США?

25-летний
«У многих спортсменов есть прозвище. Большинство из них имеют имена птиц и хищников. Но у каждого свой выбор, ведь каждая команда имеет свой собственный план развития карьеры. Но мы не хотим, чтобы у Жанибека было такое прозвище. Я думаю, что Жанибек Алимханулы не может ассоциироваться с птицей. Потому что Жанибек — это имя казахского хана. И когда американские журналисты спрашивают перевод его имени, то у нас появится возможность углубиться в историю Казахстана,» — поделился Берик Султан.
Алимханулы с командой решили изменить и написание имени боксера. Из написания пропала «Zh». Этот момент должен облегчить работу в США.
«Параллельно мы изменили первую букву в имени Жанибека. Если ранее было “Zh”, то теперь оно начинается с “J”. То есть, пишется как Janibek. Зачем это делается? В Америке читают “Zh” как “Z”. У нас было время, чтобы проверить это, и мы пошли на изменение. Перед тем как пойти на этот шаг, мы встречались со специалистами по английскому языку в Америке. Теперь подпись стала намного проще. В профессиональном боксе важно, чтобы твое имя легко запоминалось. Я думаю, что это объяснять не нужно,» — считает
Добавим, что Жанибек Алимханулы может стать участником одного из ближайших вечеров бокса, который организовывает промоутерская компания Боба Арума — Top Rank.