Названа новая дата финала WSB между «Астана Арланс» и «Куба Домадорес»
Официальный сайт Всемирной серии бокса (WSB) «поставил» финал восьмого сезона турнира на конец сентября. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Официальный сайт Всемирной серии бокса (WSB) «поставил» финал восьмого сезона турнира на конец сентября. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
В решающей матчевой встрече сойдутся боксеры «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» из Кубы. Команды в третий раз встретятся в финале турнира: две победы на счету казахстанского клуба, который с тремя титулами является самым титулованных участником проекта.
У «Куба Домадорес» — одна победа в сезоне WSB. По разу состязание выигрывали клубы Франции и Италии.
«Точной информации о дате финала еще нет. Но мы рассчитываем, что сможем привлечь сильнейших боксеров», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков.
Добавим, что финал WBS, скорее всего, пройдет на нейтральной территории — чаще всего называют Китай. Если бои состоятся 28 и 29 сентября, как анонсирует официальный сайт, а не 30 ноября, как сообщали кубинские СМИ ранее, то «Астана Арланс» сможет выступить сильнейшим составом.
Финалисты WSB определились еще в мае: «Астана Арланс» победил британский «Бритиш Лайнхартс», а «Куба Домадорес» оказался сильнее французов из «Франс Файтинг Рустерс».