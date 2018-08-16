Названа новая дата финала WSB между «Астана Арланс» и «Куба Домадорес»

В решающей матчевой встрече сойдутся боксеры «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» из Кубы. Команды в третий раз встретятся в финале турнира: две победы на счету казахстанского клуба, который с тремя титулами является самым титулованных участником проекта.

У «Куба Домадорес» — одна победа в сезоне WSB. По разу состязание выигрывали клубы Франции и Италии.

«Точной информации о дате финала еще нет. Но мы рассчитываем, что сможем привлечь сильнейших боксеров», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков.

Добавим, что финал WBS, скорее всего, пройдет на нейтральной территории — чаще всего называют Китай. Если бои состоятся 28 и 29 сентября, как анонсирует официальный сайт, а не 30 ноября, как сообщали кубинские СМИ ранее, то «Астана Арланс» сможет выступить сильнейшим составом.