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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Нокаут будет витать в воздухе». Чавес-старший назвал фаворита второго боя Головкин — «Канело»

Легендарный мексиканский боксер 56-летний Хулио Сезар Чавес поделился ожиданием от второго боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает boxingscene.com.

По его мнению, бой будет очень близким, а вероятность нокаута очень высока.

«Я думаю, это очень близкий поединок, где нокаут будет витать в воздухе каждую минуту и секунду. Но я считаю, если «Канело» хорошо сосредоточится и проведет очень умный бой, если он будет чаще наносить удары, то он сможет одержать победу. Но логично, что по ходу боя сделать это будет очень опасно.

Это сложный бой для них обоих. Они оба хорошо друг друга знают. Это будет то же самое, что и в первом поединке. Мы надеемся, что мексиканец уйдет с поднятой рукой, — сказал Чавес-старший.

Напомним, второй бой Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована спорная ничья. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, отобранный у Альвареса за допинг-скандал, и специальный пояс от WBC.

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