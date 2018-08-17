«Нокаут будет витать в воздухе». Чавес-старший назвал фаворита второго боя Головкин — «Канело»

По его мнению, бой будет очень близким, а вероятность нокаута очень высока.

«Я думаю, это очень близкий поединок, где нокаут будет витать в воздухе каждую минуту и секунду. Но я считаю, если «Канело» хорошо сосредоточится и проведет очень умный бой, если он будет чаще наносить удары, то он сможет одержать победу. Но логично, что по ходу боя сделать это будет очень опасно.

Это сложный бой для них обоих. Они оба хорошо друг друга знают. Это будет то же самое, что и в первом поединке. Мы надеемся, что мексиканец уйдет с поднятой рукой, — сказал Чавес-старший.