Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
11:49 (мск), источник: ТАСС

Боксер Гассиев травмировал плечо и может быть прооперирован

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев может быть прооперирован в Германии по поводу травмы левого плеча. Об этом ТАСС сообщил со-промоутер спортсмена Леон Маргулес.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Гассиеву может понадобиться операция. У него травма левого плеча. Мы пока не говорили о его будущем. Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию», — сказал Маргулес.

В конце июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который также владеет поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Представление «Мольде» — соперника «Зенита» в раунде плей-офф ЛЕ
Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь