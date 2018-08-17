Фьюри: сложнее, чем с Кличко. На ринг после каминг-аута

Источник: Спорт-Экспресс

18 августа в Белфасте состоится бой с участием боксера, который три года назад сотворил сенсацию в супертяжелом весе, а затем попался на кокаине и был лишен лицензии. Он эпатировал болельщиков костюмом Бетмэна, топил в унитазе чемпионский пояс IBF и даже совершил шуточный каминг-аут. И еще — он не проиграл ни одного боя.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ БОЙ В КАРЬЕРЕ

Тайсон Фьюри, который в ноябре 2015 года перебоксировал — не нокаутировал, а именно перебоксировал — Владимира Кличко и отобрал у украинца все чемпионские пояса, вернулся после простоя в два с половиной года в начале июня. Тогда Фьюри техническим нокаутом победил Сефера Сефери. Команда албанца просто не выпустила того на ринг после четвертого раунда. Иначе это могло закончиться для него фатально.

Тот бой был разминочным. Фьюри даже не устал, потому совсем не удивительно, что он через два месяца вновь выйдет на ринг. В своем инстаграме Тайсон написал, что его ждет самый сложный бой в карьере, но он провел отличную подготовку.

Про кого так может говорить боксер, который дрался с Кличко-младшим, Дереком Чисорой, Стивом Каннингемом, Кевином Джонсоном? Который одержал 26 побед в 26 проведенных поединках?

Если думать о словах Фьюри на полном серьезе, в голову могут прийти имена Энтони Джошуа (которого Тайсон обещал побить одной рукой, поскольку вторая будет привязана к телу), Деонтея Уайлдера (которого Тайсон обещал побить в любом месте и в любое время), даже Александра Поветкина (которому Тайсон ничего не обещал).

ТОТ, КОГО НОКАУТИРОВАЛ КЛИЧКО

На самом деле, у Фьюри своеобразный юмор. Следующим соперником Тайсона станет немецкий итальянец Франческо Пьянета. Очень квалифицированный и сильный тяжеловес, до мая 2013 года не знавший поражений на профессиональном ринге. Его беспроигрышную серию прервал Владимир Кличко, победивший техническим нокаутом.

После этого Пьянета с перерывами на бои с «мешками», чего уж там, проиграл Руслану Чагаеву, Кевину Джонсону и в июне текущего года — перспективному хорвату Петару Милашу. Назвать нынешнего Пьянету самым сложным соперником в карьере мог, наверное, только Тайсон Фьюри. Но 33-летний уроженец Гельзенкирхена в любом случае сильнее албанца Сефери.

Для второго боя после длительного простоя — самый подходящий соперник. Интересно, что бой Фьюри — Пьянета, в котором на кону не стоит никаких титулов, не будет главным в шоу в Белфасте.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ

Очевидно, что и Сефери, и Пьянета являются для Фьюри исключительно разогревом перед более значимыми поединками. Или одним поединком, в зависимости от его исхода. Причем соперника предугадать почти невозможно.

А как это сделать, если для Фьюри чемпионские пояса ничего не значат? Ведь пояс сам по себе — не гарантия такого огня на ринге, который заставляет болельщиков заранее покупать билеты на следующий бой, а промоутеров — радостно потирать руки. А вот участие Фьюри все это практически гарантирует.

Пожалуй, ни один другой боксер в мире не смывал чемпионский пояс в унитаз в знак протеста против назначения соперника по защите титула. Вряд ли кто-то еще в мире делал через социальные сети каминг-аут, выложив до этого фотографию новорожденного ребенка. Да, каминг-аут шуточный, но тот пост в исполнении Фьюри вызвал массу откликов. Тайсон открыто признался, что находился в глубочайшей депрессии и принимал кокаин.

Он отказался от своей веры, заявив, что его надоело быть цыганом. В феврале Фьюри признался, что живет на пособие по безработице, поскольку половину гонораров отдает своей команде, а половину тратит на благотворительность. Правда, к моменту этого признания он не дрался уже 27 месяцев, и никаких гонораров не было, но кого это волнует?