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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата следующего боя небитого казахстанца из GGG Promotions

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Руслан Мадиев (12−0, 5КО) следующий бой в профи проведет 13-го сентября, передают Vesti.kz.

Как сообщил брат Геннадия Головкина Максим в своем аккаунте в Instagram, поединок состоится в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе Пабло Сезар Кано (30−7−1,21KO). Транслировать бой будет канал ESPN.

«Кто собирается посетить бой #GGGCanelo2 15 сентября, у вас есть прекрасная возможность посетить бой и поддержать Руслана в этот вечер!» — написал Максим Головкин.

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Отметим, что Мадиев выступает под эгидой промоутерской компании GGG Promotions Головкина. Боксер из Караганды тренируется в одном зале с GGG у Абеля Санчеса.

Напомним, Геннадий Головкин второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса проведет в Лас-Вегасе 15-го сентября на арене T-Mobile.

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