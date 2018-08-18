Стала известна дата следующего боя небитого казахстанца из GGG Promotions

Как сообщил брат Геннадия Головкина Максим в своем аккаунте в Instagram, поединок состоится в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе Пабло Сезар Кано (30−7−1,21KO). Транслировать бой будет канал ESPN.

«Кто собирается посетить бой #GGGCanelo2 15 сентября, у вас есть прекрасная возможность посетить бой и поддержать Руслана в этот вечер!» — написал Максим Головкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmnDtcQFe1s/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.629629629629626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmnDtcQFe1s/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">13 сентября в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе Руслан Мадиев (12-0-0,5KO)?? @madiyevr в главном бою вечера встретится с мексиканцем Пабло Сезар Кано (30-7-1,21KO)??. Транслировать бой будет канал ESPN. Кто собирается посетить бой #GGGCanelo2 15 сентября, у вас есть прекрасная возможность посетить бой и поддержать Руслана в этот вечер!!!??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/gmg_max/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gmg Max</a> (@gmg_max) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-18T06:32:01+00:00">17 Авг 2018 в 11:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Мадиев выступает под эгидой промоутерской компании GGG Promotions Головкина. Боксер из Караганды тренируется в одном зале с GGG у Абеля Санчеса.