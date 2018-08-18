Стала известна дата следующего боя небитого казахстанца из GGG Promotions
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Руслан Мадиев (12−0, 5КО) следующий бой в профи проведет 13-го сентября, передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Руслан Мадиев (12−0, 5КО) следующий бой в профи проведет 13-го сентября, передают Vesti.kz.
Как сообщил брат Геннадия Головкина Максим в своем аккаунте в Instagram, поединок состоится в Hard Rock Hotel в
«Кто собирается посетить бой #GGGCanelo2 15 сентября, у вас есть прекрасная возможность посетить бой и поддержать Руслана в этот вечер!» — написал Максим Головкин.
Отметим, что Мадиев выступает под эгидой промоутерской компании GGG Promotions Головкина. Боксер из Караганды тренируется в одном зале с GGG у Абеля Санчеса.
Напомним, Геннадий Головкин второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса проведет в