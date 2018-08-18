Оскар Де Ла Хойя назвал мексиканский стиль Головкина дешевой уловкой для фанатов
Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions), представляющий интересы
Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions), представляющий интересы
По его словам, так называемый «мексиканский стиль» Головкина — это не более, чем уловка, чтобы привлечь большую мексиканскую аудиторию, а на самом деле у казахстанец дерется совсем не так.
«Ну, очевидно, что это все уловки, трюк. Завоевывать фанатов таким образом — это дешевая уловка. Я завоевывал их в больших боях и победах над лучшими, и “Канело” сейчас делает то же самое. Сауль — настоящий мексиканец, и мексиканцы его любят. А все эти слова, что “Мексика за Головкина” или “Мексика за Пакьяо” — не более, чем хитрая уловка, — цитирует промоутера BoxingScene.com. — Грустно будет узнать, если у Геннадия появятся болельщики из Мексики, но я уверен, что “Канело” на 1000 процентов поддерживает каждый житель его страны».
Ранее сам Альварес поставил под сомнение мексиканский стиль Головкина. А тренер мексиканца и вовсе заявил об отсутствии у казахстанца школы бокса.
Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене