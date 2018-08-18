Оскар Де Ла Хойя назвал мексиканский стиль Головкина дешевой уловкой для фанатов

По его словам, так называемый «мексиканский стиль» Головкина — это не более, чем уловка, чтобы привлечь большую мексиканскую аудиторию, а на самом деле у казахстанец дерется совсем не так.

«Ну, очевидно, что это все уловки, трюк. Завоевывать фанатов таким образом — это дешевая уловка. Я завоевывал их в больших боях и победах над лучшими, и “Канело” сейчас делает то же самое. Сауль — настоящий мексиканец, и мексиканцы его любят. А все эти слова, что “Мексика за Головкина” или “Мексика за Пакьяо” — не более, чем хитрая уловка, — цитирует промоутера BoxingScene.com. — Грустно будет узнать, если у Геннадия появятся болельщики из Мексики, но я уверен, что “Канело” на 1000 процентов поддерживает каждый житель его страны».