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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя назвал мексиканский стиль Головкина дешевой уловкой для фанатов

Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions), представляющий интересы экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), высказался по поводу того, казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) якобы дерется в мексиканском стиле.

По его словам, так называемый «мексиканский стиль» Головкина — это не более, чем уловка, чтобы привлечь большую мексиканскую аудиторию, а на самом деле у казахстанец дерется совсем не так.

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«Ну, очевидно, что это все уловки, трюк. Завоевывать фанатов таким образом — это дешевая уловка. Я завоевывал их в больших боях и победах над лучшими, и “Канело” сейчас делает то же самое. Сауль — настоящий мексиканец, и мексиканцы его любят. А все эти слова, что “Мексика за Головкина” или “Мексика за Пакьяо” — не более, чем хитрая уловка, — цитирует промоутера BoxingScene.com. — Грустно будет узнать, если у Геннадия появятся болельщики из Мексики, но я уверен, что “Канело” на 1000 процентов поддерживает каждый житель его страны».

Ранее сам Альварес поставил под сомнение мексиканский стиль Головкина. А тренер мексиканца и вовсе заявил об отсутствии у казахстанца школы бокса.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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