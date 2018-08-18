«Он пропускает много ударов». Экс-чемпион мира назвал победителя второго боя Головкин — «Канело»

Источник: AFP 2018

«Что-то подсказывает мне, что Канело выиграет этот бой. Я думал, что Головкин победил в первом поединке, но некоторые раунды того боя были такими: “Ну ладно, я отдам этот раунд Геннадию, так уж и быть”. Вы знаете, если честно, были и такие раунды, которые можно было отдать и “Канело”».

«Я считаю, что у Головкина плохая защита и он пропускает много ударов с дальней дистанции. Сауль будет немного более в хорошей форме, быстрее и более сосредоточенным на защите. Я считаю, что он будет готов к той силе удара, которую предложит ему Головкин в своих ударах. Как только ты понял ту скорость, которую твой соперник тебе продемонстрировал, в следующий раз ты уже сможешь под неё подстроиться. Поэтому я ожидаю, что “Канело” внесет необходимые изменения», — говорит Шон.