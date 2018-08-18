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15:34 (мск), источник: Sports.kz

«Он пропускает много ударов». Экс-чемпион мира назвал победителя второго боя Головкин — «Канело»

Экс-чемпион мира Шон Портер дал свой прогноз на реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, а также рассказал о том, как проходят допинг тесты перед его следующим поединком. Свой следующий бой Шон Портер проведет против Дэнни Гарсии. Это даст ему возможность вновь завоевать титул в полусреднем весе.

Источник: AFP 2018

«Что-то подсказывает мне, что Канело выиграет этот бой. Я думал, что Головкин победил в первом поединке, но некоторые раунды того боя были такими: “Ну ладно, я отдам этот раунд Геннадию, так уж и быть”. Вы знаете, если честно, были и такие раунды, которые можно было отдать и “Канело”».

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«Я считаю, что у Головкина плохая защита и он пропускает много ударов с дальней дистанции. Сауль будет немного более в хорошей форме, быстрее и более сосредоточенным на защите. Я считаю, что он будет готов к той силе удара, которую предложит ему Головкин в своих ударах. Как только ты понял ту скорость, которую твой соперник тебе продемонстрировал, в следующий раз ты уже сможешь под неё подстроиться. Поэтому я ожидаю, что “Канело” внесет необходимые изменения», — говорит Шон.

«Слушайте, меня тестировали уже четырежды. Вчера и трижды на прошлой неделе. Вчера я посмотрел на врача и он уже знал, о чём я думаю. “Доверься мне, мы приходим к сопернику точно так же”, ну, а я сказал: “Ну ладно”, потому что вы меня знаете — я всегда был честным и мне нечего было скрывать».

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