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17:17 (мск), источник: Vesti.kz

Аналитик разобрал большой недостаток Головкина в первом бою с «Канело»

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс разобрал действия чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) в первом бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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Впервые боксеры встретились в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и не смогли выявить победителя.

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Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья.

«У Головкина в первом бою была плохая точность ударов. Этому могут быть три объяснения. Первое — боксер не хочет пробивать определенные удары из-за контрпанчей соперника. Второе — эти удары сами по себе неточны, хотя это не случай GGG: мы знаем, что он бьет очень точно. Третье — намек на спад. Но думаю, это вариант номер один — из-за контрпанчей “Канело” и его “скользкого” движения. В следующем бою после “Канело” Головкин снова бил точно», — написал автор в своей рубрике.

Добавим, что реванш Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на той же арене. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

Аналитик разобрал большой недостаток Головкина в первом бою с "Канело"
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