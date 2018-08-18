Аналитик разобрал большой недостаток Головкина в первом бою с «Канело»

«У Головкина в первом бою была плохая точность ударов. Этому могут быть три объяснения. Первое — боксер не хочет пробивать определенные удары из-за контрпанчей соперника. Второе — эти удары сами по себе неточны, хотя это не случай GGG: мы знаем, что он бьет очень точно. Третье — намек на спад. Но думаю, это вариант номер один — из-за контрпанчей “Канело” и его “скользкого” движения. В следующем бою после “Канело” Головкин снова бил точно», — написал автор в своей рубрике.