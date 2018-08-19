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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сондерс рассказал о конфликте с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс рассказал, что заставило его пойти на конфликт с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.

Источник: AFP 2018

Напомним, что британец, будучи в ресторане, решился запустить в Уайлдера курятиной.

«Я просто хотел подойти поздороваться и спросить как у него дела. Но Уайлдер попытался грубить мне. Так что я запустил в него курицей и быстро выбрался из ресторана. Конечно, я был готов нанести удар в случае необходимости, но если бы я это сделал, я бы сразу исчез. Бой Уайлдера и Фьюри? Тайсон размажет его, я общался с Фьюри и он собирается выполнить свою работу в поединке с Деонтеем. Остальное всё игра», — приводит слова Сондерса BoxingScene.

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