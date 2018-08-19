Тайсон Фьюри победил экс-соперника Владимира Кличко

Их поединок прошел на футбольном стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте, в главном событии которого встретятся местный чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Карл Фрэмптон (25−1, 14 КО) и австралиец Люк Джексон (16−0, 7 КО).

Бой Фьюри — Пьянета был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию. Преимуществом владел британец, но он не сумел отправить соперника в нокдаун. В итоге выиграл единогласным решением.

Для 30-летнего Фьюри эта победа стала 27-й в карьере, из которых 19 — нокаутом. В июне британец вернулся в бокс после почти двухлетней паузы, досрочно выиграв у албанца Сефери Сефери (23−2, 21 КО).

Для 33-летнего Пьянеты эта пятое поражение в карьере при 35 победах (21 нокаутом) и одной ничьей. Проживающий с детства в Германии итальянец дважды в карьере претендовал на титулы чемпиона мира, но проигрывал — 2013 году не досрочно уступил украинцу Владимиру Кличко (64−5, 53 КО), а в 2015 году был нокаутирован Русланом Чагаевым (34−3−1, 21 КО) из Узбекистана.