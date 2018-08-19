Официально объявлено о бое Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Накануне Фьюри в рамках вечера бокса в Белфасте победил решением итальянца Франченско Пьянету.

После этого на ринг вернулся Уайлдер, Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Фьюри, официально подтвердил, что стороны договорились обо всех условиях боя.

Места и дата проведения боя Фьюри — Уайлдер будут объявлены на следующей неделе.