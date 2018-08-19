Фьюри победил Пьянету, следующий — чемпион Уайлдер

Источник: Спорт-Экспресс

Британский боксер Тайсон Фьюри, отобравший в ноябре 2015 года все чемпионские пояса у Владимира Кличко, а потом лишенный боксерской лицензии за положительный тест на кокаин, вновь будет драться за чемпионский пояс. Причем за тот пояс, которого ни у него, ни у Кличко-младшего никогда не было. На пути к этому бою Фьюри походу одолел немецкого итальянца Франческо Пьянету.

ДЕСЯТЬ РАУНДОВ БЕЗ УДАРОВ

От боя Фьюри с Пьянетой никто не ждал сенсации. Для британца это был второй поединок после вынужденного простоя, растянувшегося на два с половиной года. И он подошел к нему почти в идеальной форме. Во всяком случае, если судить по весу.

В начале июня Фьюри дрался с албанским ноунеймом Сефером Сефери, который отстоял четыре раунда, а затем отказался выходить на ринг. Так вот, тогда Тайсон весил более 125 кг. Перед боем с Пьянетой он сбросил вес до 117 кг. По сути, это практически его боевой вес.

Конечно, болельщики, собравшиеся в Белфасте и перед поединком Фьюри затянувшие фанатские песнопения, ждали от него яркого выступления, града ударов и победы нокаутом. Дождались просто победы, которая была неоспоримой. Ни одному из судей не пришло в голову отдать Пьянете хотя бы один из раундов.

Фьюри совершенно откровенно решал свои задачи. В первом раунде он подурачился. С первых секунд побежал на соперника и … остановился. Опускал руки или придерживался одной рукой за канаты, чтобы показать, насколько он готов работать в защите. Уклонялся корпусом, и Пьянета не мог попасть. Да и не сильно к этому стремился.

А Фьюри вообще не стремился к нокауту. Он менял стойку, работал джебами, несильными двойками, иногда сериями из трех-четырех ударов, но мощи в них не было. При это он очень здорово перемещался по рингу в течение всех раундов. Но сделать это при отсутствии ударов со стороны соперника было не так и сложно.

По большому счету, Тайсон взорвался лишь секунд за 12 до окончания последнего раунда, когда отправил в голову Пьянеты два сильных удара и тут же отошел. 27-й бой, 27-я победа.

ТЕПЕРЬ ЗА ПОЯСОМ

Самое интересное было за день до боя и после объявления победителя. Дело в том, что в Белфаст приехал чемпион WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер. Он присутствовал на церемонии взвешивания и обменялся сначала рукопожатием, а затем несколькими громкими заявлениями с Джоном Фьюри, отцом Тайсона Фьюри.

До потасовки дело не дошло, да и вряд ли могло дойти. Но эта стычка сделала церемонию намного интереснее. А еще интереснее сделали ее слова Уайлдера, который подчеркнул, что поединок с Фьюри ему намного интереснее, чем бой с другим британцем Энтони Джошуа.

Сразу после своей победы Фьюри прошелся по рингу, держа в руках пояс WBC, который потом отдал Уайлдеру. Не каждый боксер удостоит своего соперника такой чести, но Уайлдер показал, что ему чужды абсолютно любые предрассудки, и он никого и ничего не боится. Именно американец, поднявшийся на ринг, объявил о том, что контракт с Фьюри подписан. Британец же рассказал, что команда Уайлдера предложила ему поединок, и он сразу ответил согласием.