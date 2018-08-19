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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Вслед за Алимханулы еще два казахстанских боксера подписали контракт с Top Rank

Казахстанские боксеры Асхат Уалиханов и Сагадат Рахманкулов подписали контракт с известной промоутерской компанией Top Rank, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение рассчитано на пять лет.

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Таким образом, они стали вторыми, кто вслед за Алимханулы подписал контракт с Top Rank.

Промоутерская компания Top Rank была основана в 1973 году. Ее главой является известный промоутер Боб Арум, который ведет дела многих звезд профессионального бокса, среди которых — Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд. Также Арум долгое время работал с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо.

Что касается Жанибека Алимханулы, то его дела ведет «лучший менеджер-2017» Эгис Климас, который также представляет интересы Ломаченко. Кроме того, он работает с Сагадатом Рахманкуловым и Асхатом Уалихановым.

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