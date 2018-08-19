Вслед за Алимханулы еще два казахстанских боксера подписали контракт с Top Rank

Соглашение рассчитано на пять лет.

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Таким образом, они стали вторыми, кто вслед за Алимханулы подписал контракт с Top Rank.

Промоутерская компания Top Rank была основана в 1973 году. Ее главой является известный промоутер Боб Арум, который ведет дела многих звезд профессионального бокса, среди которых — Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд. Также Арум долгое время работал с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо.