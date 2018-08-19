Промоутеры Головкина и «Канело» анонсировали открытую тренировку боксеров
Стало известно, когда и где состоится отрытая тренировка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, передает корреспондент Vesti.kz.
Стало известно, когда и где состоится отрытая тренировка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, передает корреспондент Vesti.kz.
По сообщениям промоутеров боксеров Тома Леффлера и Оскара Де Ла Хойи, она пройдет 26 августа на Banc of California Stadium в
Ранее боксеры отказались от совместных медиамероприятий вплоть до последней недели перед реваншем. При этом казахстанец отметил, что подобная инициатива исходила от мексиканца, оказавшегося в центре
Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене