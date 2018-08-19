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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутеры Головкина и «Канело» анонсировали открытую тренировку боксеров

Стало известно, когда и где состоится отрытая тренировка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, передает корреспондент Vesti.kz.

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По сообщениям промоутеров боксеров Тома Леффлера и Оскара Де Ла Хойи, она пройдет 26 августа на Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и начнется в 14:00 по местному времени (в 03:00 по времени Астаны).

Ранее боксеры отказались от совместных медиамероприятий вплоть до последней недели перед реваншем. При этом казахстанец отметил, что подобная инициатива исходила от мексиканца, оказавшегося в центре допинг-скандала.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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