Промоутеры Головкина и «Канело» анонсировали открытую тренировку боксеров

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По сообщениям промоутеров боксеров Тома Леффлера и Оскара Де Ла Хойи, она пройдет 26 августа на Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и начнется в 14:00 по местному времени (в 03:00 по времени Астаны).

Ранее боксеры отказались от совместных медиамероприятий вплоть до последней недели перед реваншем. При этом казахстанец отметил, что подобная инициатива исходила от мексиканца, оказавшегося в центре допинг-скандала.