Сондерс высказался по рематчу Головкина с «Канело» и возможной встрече с его победителем

«Я, вообще, не думаю, что «Канело» заслуживал рематча, так как был пойман на допинге, послушайте у него обнаружили этот препарат, я хочу видеть, как Головкин изобьет его, а потом как нокаутирует его.

У меня сейчас есть пояс, и я надеюсь, что пояс IBF выиграет Джейкобс, потому что самое большое поражение ему нанес Головкин, и я очень его уважаю. По поводу остальных поясов, я хочу сказать, что, если победитель (боя GGG — «Канело») захочет со мной встретиться, я с удовольствием приму этот поединок. Если нет, то я не собираюсь ни за кем бегать. Но и убегать тоже не стану, — рассказал Сондерс SecondsOut.com.