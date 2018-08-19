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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс высказался по рематчу Головкина с «Канело» и возможной встрече с его победителем

Британский боксер Билли Джо Сондерс поделился своими ожиданиями по предстоящему поединку казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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«Я, вообще, не думаю, что «Канело» заслуживал рематча, так как был пойман на допинге, послушайте у него обнаружили этот препарат, я хочу видеть, как Головкин изобьет его, а потом как нокаутирует его.

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У меня сейчас есть пояс, и я надеюсь, что пояс IBF выиграет Джейкобс, потому что самое большое поражение ему нанес Головкин, и я очень его уважаю. По поводу остальных поясов, я хочу сказать, что, если победитель (боя GGG — «Канело») захочет со мной встретиться, я с удовольствием приму этот поединок. Если нет, то я не собираюсь ни за кем бегать. Но и убегать тоже не стану, — рассказал Сондерс SecondsOut.com.

Напомним, реванш Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад их первый бой завершился спорной ничьей.

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