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14:27 (мск), источник: Sports.kz

Сондерс оценил шансы побороться за отобранный у Головкина пояс

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) в интервью SecondsOut прокомментировал потенциальный бой за пояс IBF, сообщает Sports.kz.

Этот титул, который до июня принадлежал Геннадию Головкину, стал вакантным: 27 октября его оспорят Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) и Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО).

— Если ты побьешь Деметриуса Андраде, пойдешь ли ты за этим титулом, важен ли он для тебя?

— Если не получится встретиться с победителем боя Головкин — «Канело», я приеду к Дэнни Джейкобсу, я вернусь в Америку снова. Джейкобс потерпел отличное поражение в бою с Головкиным, я уважаю Дэнни: он хороший боец — этого у него не отнять. Но я знаю, что побью его.

Напомним, Международная боксерская федерация (IBF) лишила Головкина пояса чемпиона мира за отказ от обязательной защиты с Деревянченко.

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