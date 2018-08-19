Определен возможный вес «Канело» в день боя с Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс предположил, сколько будет весить Сауль Альварес в день боя с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс предположил, сколько будет весить Сауль Альварес в день боя с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
«Наверняка “Канело” будет тяжелее 167 фунтов, когда выйдет на ринг с Головкиным 15 сентября», — отмечает автор.
На обязательном взвешивании WBC за 30 дней до поединка боксеры показали на весах такие цифры: Головкин — 168,3 фунта, «Канело» — 167,4 фунта.
В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года в
Рематч состоится 15 сентября, также в
На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.