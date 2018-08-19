Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Ротор
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
17:00
Десна
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:15
Эйбар
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
21:15
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:30
Эмполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
14:35 (мск), источник: Sports.kz

Определен возможный вес «Канело» в день боя с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс предположил, сколько будет весить Сауль Альварес в день боя с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

«Наверняка “Канело” будет тяжелее 167 фунтов, когда выйдет на ринг с Головкиным 15 сентября», — отмечает автор.

Читайте также
Промоутеры Головкина и «Канело» анонсировали открытую тренировку боксеров

На обязательном взвешивании WBC за 30 дней до поединка боксеры показали на весах такие цифры: Головкин — 168,3 фунта, «Канело» — 167,4 фунта.

В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе, многие эксперты и болельщики говорили о чрезмерной мышечной массе Альвареса, которая делала его менее мобильным.

Рематч состоится 15 сентября, также в Лас-Вегасе.

На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.

 «GGG и Конор - два короля». Зарубежные фанаты о боях Головкин - «Канело» и
У Головкина нашли серьезную проблему в первом бою с «Канело»
«Маленький террор»: российских фигуристок убирают с вершины
Победная серия Емельяненко прервалась. Возможно, пора отдохнуть
Нурмагомедов: Мечтаю сокрушить Макгрегора как цыпленка
Слухи: «Спортинг» интересуется Оланаре, «Барселона» купит Погба
Месси — автор 5000-го и 6000-го голов «Барселоны» в Ла Лиге
Американец Джонсон обещает нокаутировать Емельяненко в реванше
Экс-теннисист признался в договорном матче и сбыте наркотиков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь