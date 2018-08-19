Определен возможный вес «Канело» в день боя с Головкиным

Источник: Reuters

«Наверняка “Канело” будет тяжелее 167 фунтов, когда выйдет на ринг с Головкиным 15 сентября», — отмечает автор.

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На обязательном взвешивании WBC за 30 дней до поединка боксеры показали на весах такие цифры: Головкин — 168,3 фунта, «Канело» — 167,4 фунта.

В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе, многие эксперты и болельщики говорили о чрезмерной мышечной массе Альвареса, которая делала его менее мобильным.

Рематч состоится 15 сентября, также в Лас-Вегасе.