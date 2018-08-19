Тайсон Фьюри в бою повторил трюк Мохаммеда Али

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Накануне Фьюри в рамках вечера бокса в Белфасте победил решением итальянца Франченско Пьянету (35−5−1, 21 КО). В одном из эпизодов британец несколько раз удачно уклонился от ударов соперника.

Нечто похожее в свое время проделал легендарный Али. Он уклонился от 23 ударов за десять секунд. На сходство Фьюри с Али обратил внимание американский журналист Райан Сонгалия, чей твит набрал больше 1,9 тысяч ретвитов.