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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

Тайсон Фьюри в бою повторил трюк Мохаммеда Али

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27−0, 19 КО) повторил трюк легендарного Мохаммеда Али, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Накануне Фьюри в рамках вечера бокса в Белфасте победил решением итальянца Франченско Пьянету (35−5−1, 21 КО). В одном из эпизодов британец несколько раз удачно уклонился от ударов соперника.

Нечто похожее в свое время проделал легендарный Али. Он уклонился от 23 ударов за десять секунд. На сходство Фьюри с Али обратил внимание американский журналист Райан Сонгалия, чей твит набрал больше 1,9 тысяч ретвитов.

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Добавим, что на Олимпиаде-2016 уклонениями в стиле Али аплодисменты всего зала сорвал казахстанец Кайрат Ералиев.

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