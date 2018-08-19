«Я мыслю крайностями». Как страх перед Головкиным изменил жизнь «Канело»

— После того, что случилось со мной, я принял много мер предосторожности. Действительно слишком много мер предосторожности. Я мыслю крайностями, — сказал «Канело» .

Напомним, дисквалификация Альвареса закончилась 17 августа и 15 сентября он вернется на ринг, чтобы провести рематч с Геннадием Головкиным. Их первый бой прошел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Второй поединок состоится 15 сентября там же. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.