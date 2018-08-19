«Я мыслю крайностями». Как страх перед Головкиным изменил жизнь «Канело»
Мексиканский боксер Сауль Альварес признался, что после дисквалификации за кленбутерол проявляет осторожность во многих вещах, сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес признался, что после дисквалификации за кленбутерол проявляет осторожность во многих вещах, сообщает Sports.kz.
— После того, что случилось со мной, я принял много мер предосторожности. Действительно слишком много мер предосторожности. Я мыслю крайностями, — сказал «Канело».
Напомним, дисквалификация Альвареса закончилась 17 августа и 15 сентября он вернется на ринг, чтобы провести рематч с Геннадием Головкиным. Их первый бой прошел в сентябре прошлого года в