Российский боксер Курбанов одержал 15-ю победу, выиграв у Маньючи в Екатеринбурге

В мае 2017 года Курбанов должен был встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, однако бой не состоялся из-за болезни американца, который потом завершил карьеру. В сентябре россиянин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в Челябинске чеха Степана Хорвата по очкам, а в декабре защитил пояс, выиграв у японца Акинори Ватанабэ техническим нокаутом в восьмом раунде.