Российский боксер Курбанов одержал 15-ю победу, выиграв у Маньючи в Екатеринбурге

В мае 2017 года Курбанов должен был встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, однако бой не состоялся из-за болезни американца, который потом завершил карьеру. В сентябре россиянин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в Челябинске чеха Степана Хорвата по очкам, а в декабре защитил пояс, выиграв у японца Акинори Ватанабэ техническим нокаутом в восьмом раунде.
В активе 23-летнего Курбанова теперь 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает четвертое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) и седьмое в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
В послужном списке 28-летнего Маньючи 22 победы (13 нокаутом), четыре поражения. В 2016 году он победил россиянина Дмитрия Михайленко по очкам в Екатеринбурге.