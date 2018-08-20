Плюс Лемье и экс-соперник Ислама, или определились еще три пары андеркарта реванша Головкин — Альварес
Андеркарт вечера бокса 15 сентября на арене
Андеркарт вечера бокса 15 сентября на арене
Так, в соперники ирландскому средневесу Гэри «Спайк» О’Салливану (28−2, 20 КО) достался
Абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО) проведет защиту титулов в бою с Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) из Польши.
Третью пару пару составили чемпион мира WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и канадец Брэндон Кук (20−1, 13 КО). Последний знаком казахстанским болельщикам по поединку с Канатом Исламом (25−0, 20 КО). Их бой состоялся в сентябре 2017 года в Астане и завершился досрочной победой казахстанца в девятом раунде. Для Кука то поражение стало первым в карьере. После этого канадец провел два боя и оба выиграл нокаутом.
Одну из первых пар составили бывший чемпион мира в четырех весовых категориях,
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене