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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Плюс Лемье и экс-соперник Ислама, или определились еще три пары андеркарта реванша Головкин — Альварес

Андеркарт вечера бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), пополнился новыми участниками и составил еще три пары, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, в соперники ирландскому средневесу Гэри «Спайк» О’Салливану (28−2, 20 КО) достался экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО), который потерял титул в октябре 2015 года после досрочного поражения Головкину (в июне этого года IBF отобрала пояс у GGG).

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Абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО) проведет защиту титулов в бою с Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) из Польши.

Третью пару пару составили чемпион мира WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и канадец Брэндон Кук (20−1, 13 КО). Последний знаком казахстанским болельщикам по поединку с Канатом Исламом (25−0, 20 КО). Их бой состоялся в сентябре 2017 года в Астане и завершился досрочной победой казахстанца в девятом раунде. Для Кука то поражение стало первым в карьере. После этого канадец провел два боя и оба выиграл нокаутом.

Одну из первых пар составили бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) никарагуанец Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) и экс-чемпион WBO в минимальном весе 30-летний мексиканец Мойзес Фуэнтес (25−5−1, 14 KO). Поединок рассчитан на десять раундов.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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