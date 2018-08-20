Плюс Лемье и экс-соперник Ислама, или определились еще три пары андеркарта реванша Головкин — Альварес

Так, в соперники ирландскому средневесу Гэри «Спайк» О’Салливану (28−2, 20 КО) достался экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО), который потерял титул в октябре 2015 года после досрочного поражения Головкину (в июне этого года IBF отобрала пояс у GGG).

Абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО) проведет защиту титулов в бою с Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) из Польши.

Третью пару пару составили чемпион мира WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) и канадец Брэндон Кук (20−1, 13 КО). Последний знаком казахстанским болельщикам по поединку с Канатом Исламом (25−0, 20 КО). Их бой состоялся в сентябре 2017 года в Астане и завершился досрочной победой казахстанца в девятом раунде. Для Кука то поражение стало первым в карьере. После этого канадец провел два боя и оба выиграл нокаутом.

Одну из первых пар составили бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) никарагуанец Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) и экс-чемпион WBO в минимальном весе 30-летний мексиканец Мойзес Фуэнтес (25−5−1, 14 KO). Поединок рассчитан на десять раундов.