Бывший абсолютный чемпион мира назвал залог успеха Головкина в реванше с «Канело»

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Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя.

Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

По словам Кроуфорда, если Головкин «будет больше наносить удары по корпусу, то преуспеет» в реванше против Альвареса.

Ранее тренер казахстанца Абель Санчес объяснил отсутствие у Головкина ударов по корпусу в первом поединке с Альваресом.