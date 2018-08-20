Бывший абсолютный чемпион мира назвал залог успеха Головкина в реванше с «Канело»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО) поделился мнением о
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО) поделился мнением о
Их повторный бой состоится 15 сентября в
Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.
По словам Кроуфорда, если Головкин «будет больше наносить удары по корпусу, то преуспеет» в реванше против Альвареса.
Ранее тренер казахстанца Абель Санчес объяснил отсутствие у Головкина ударов по корпусу в первом поединке с Альваресом.
В свою очередь аналитик разобрал большой недостаток GGG в том поединке.