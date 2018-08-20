Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо М
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
19.08
Ним3
Марсель1
Футбол. Премьер-лига
19.08
Ростов4
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19.08
Болонья0
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
19.08
Эмполи2
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
19.08
Парма2
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
19.08
Сассуоло1
Интер0
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший абсолютный чемпион мира назвал залог успеха Головкина в реванше с «Канело»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО) поделился мнением о матче-реванше между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя.

Читайте также
«Я мыслю крайностями». Как страх перед Головкиным изменил жизнь «Канело»

Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

По словам Кроуфорда, если Головкин «будет больше наносить удары по корпусу, то преуспеет» в реванше против Альвареса.

Ранее тренер казахстанца Абель Санчес объяснил отсутствие у Головкина ударов по корпусу в первом поединке с Альваресом.

В свою очередь аналитик разобрал большой недостаток GGG в том поединке.

Клуб Кабананги после "слива" форварда в "Астану" купил очередного дорогостоящего новичка
Семак уже создал победную машину
Проваливший финал ЛЧ вратарь оказался не нужен «Ливерпулю»
«Реал» показал худшую посещаемость за 10 лет
Минспорта РФ придумало жесткое наказание для принимающих допинг
Джокович вышел на 6 место рейтинга АТР после победы в Цинциннати
ФК «Уфа» рассчитывает получить британские визы во вторник
«Ростов» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь