Казахстанский спарринг-партнер «Канело» анонсировал бой за титул WBC в день реванша Альварес — Головкин

По его информации, бой состоится 15 сентября в Актобе. Моминов поборется за титул WBC ACBO Continental. Соперник казахстанца пока неизвестен.

Добавим, что на 25 августа у Моминова намечен еще один бой. Восьмираундовой поединок в полусреднем весе запланирован в американском Индианаполисе. Соперник также не назван.

Свой последний бой Моминов провел 7 июля в Астане, когда в пятом раунде нокаутировал Георгия Блиадзе (7−7, 2 КО) из Грузии. 26-летний казахстанец получил известность после участия в тренировочном лагере мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Их реванш также намечен на 15 сентября в Лас-Вегасе.