«Тренер мог подмешать». Шейн Мозли высказался о допинге Альвареса и его реванше с Головкиным
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли высказал свое мнение о положительных
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли высказал свое мнение о положительных
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене
Сразу в двух февральских
«Думаю, всякое может случиться. Может это было «плохое мясо» или его тренер
Но я не думаю, что Альварес — полноценный средневес, а вот Головкин — да. GGG, вероятно, может даже подняться выше до 168 фунтов. Головкин немного сильнее. Да, «Канело» показал на весах 167 фунтов за 30 дней до боя, но я не думаю, что этот
Добавим, что Головкин и Альварес с большими сложностями передоговорились о реванше на сентябрь. Боксеры вернутся на ту же арену, телеканал HBO покажете бой через систему платных трансляций (PPV).
При этом Мозли также имеет опыт встречи с Альваресом. В мае 2012 года американец проиграл единогласным решением судей в