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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Тренер мог подмешать». Шейн Мозли высказался о допинге Альвареса и его реванше с Головкиным

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли высказал свое мнение о положительных допинг-пробах Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) и противостоянии мексиканца с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО).

Первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца.

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Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда «Канело» объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса.

«Думаю, всякое может случиться. Может это было «плохое мясо» или его тренер что-то подмешал, чтобы тот стал сильнее, но сам Альварес об этом мог не знать. По мне, «Канело» — чистый боксер. Он очень сильный и быстрый. Сейчас у него на уме ничего, кроме как побить Головкина. Он на пике и может сделать все что захочет. Альварес побил немало отличных ребят и сам он великий боец. Мне нравится то, как дерется «Канело».

Но я не думаю, что Альварес — полноценный средневес, а вот Головкин — да. GGG, вероятно, может даже подняться выше до 168 фунтов. Головкин немного сильнее. Да, «Канело» показал на весах 167 фунтов за 30 дней до боя, но я не думаю, что этот как-то повлияет на ситуацию, — сказал Мозли в интервью FightHype.com.

Добавим, что Головкин и Альварес с большими сложностями передоговорились о реванше на сентябрь. Боксеры вернутся на ту же арену, телеканал HBO покажете бой через систему платных трансляций (PPV).

При этом Мозли также имеет опыт встречи с Альваресом. В мае 2012 года американец проиграл единогласным решением судей в Лас-Вегасе на MGM Grand. Кроме того, Мозли был спарринг-партнером Головкина. «У него тяжелые руки. Когда спаррингуешь с ним, по ощущениям, он бьет как полутяжеловес», — вспоминал тот опыт боксер.

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