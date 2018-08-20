Казахстанскому боксеру на дебютный бой в Top Rank достался американец с семью победами подряд

Вслед за Алимханулы еще два казахстанских боксера подписали контракт с Top Rank

Соперником казахстанца может стать 22-летний американец Кристиан Агирре (7−2, 3 КО). Агирре стартовал на профессиональном ринге около двух лет назад и выдал серию из семи побед подряд, но затем проиграл две встречи по очкам.