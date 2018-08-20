Казахстанскому боксеру на дебютный бой в Top Rank достался американец с семью победами подряд
Казахстанский
Казахстанский
Ранее стало известно, что Рахманкулов подписал пятилетнее соглашение с этой известной американской компанией.
24-летний боксер первого среднего веса выступит на вечере бокса в Глендейле (штат Калифорния, США).
Соперником казахстанца может стать 22-летний американец Кристиан Агирре (7−2, 3 КО). Агирре стартовал на профессиональном ринге около двух лет назад и выдал серию из семи побед подряд, но затем проиграл две встречи по очкам.
Что касается Рахманкулова, то он дебютировал среди профессионалов в феврале текущего года и выиграл оба проведенных поединка. Менеджером Сагадата является Эгис Климас.