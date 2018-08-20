«Год без бокса». Когда на ринг вернется небитый казахстанец с 22 победами в профи
Казахстанский
Казахстанский
Свой последний поединок на
После боя Тураров рассказал о том, что хотел выиграть досрочно, но боксировал со сломанной рукой. Сейчас 27-летний казахстанец хочет возобновить профессиональную карьеру, которая началась в феврале 2009 года.
— Тренируемся потихоньку. Готовимся. Сейчас промоутер мне ищет вариант с боем в США. Думаю, что следующий бой будет в США, — поделился Тураров.
— Целый год не было поединков — что изменилось? Может быть, сменится весовая категория или есть другие изменения? Почему почти 11 месяцев не было боев?
— После последнего боя у меня же травма была. Отдыхал — восстанавливался. Хочу сейчас в Америке пару боев провести, а потом в Казахстане — титульный бой. Большой бой хочу провести. Большое шоу хотим организовать.
Что касается изменений, то ничего не изменилось.
— Рука была сломана в Астане — сейчас все в порядке? Готовиться к боям не мешает? Повреждение не беспокоит?
— Все зажило. Все нормально. Как только станет ясно, где будет бой, то я отправлюсь в США.
По сути, полбоя провел одной рукой — Тураров рассказал о травме и возвращении на ринг.
Отметим, что 27-летний Тураров начал карьеру в 2009 году. Большую часть боев он провел в Доминиканах, где выступал девять раз. Также он по шесть раз дрался в США и в Казахстане, а еще один поединок провел в Колумбии.