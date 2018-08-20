Билет на Вегас. В какую сумму обойдется казахстанцам поездка на второй бой Головкин — «Канело»

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От того в принимающий бой Лас-Вегас вновь хлынут любители бокса со всего мира. Как и в прошлом году, поддержать народного чемпиона в «город грехов» отправится большое количество казахстанцев.

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Корреспондент Vesti.kz узнал, в какую сумму обойдется одному казахстанцу поездка на бой Головкин — Альварес, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Так, на примере одной из казахстанских турфирм, стоимость самого дешевого варианта составляет 1 650 долларов (без учета стоимости билета на бой). Самым дорогим элементом пакета является стоимость авиаперелета.

Более подробно о деталях поездки в США Vesti.kz рассказала руководитель отдела туризма Travel Express Анна Сердюк.

«Основную стоимость поездки составляет стоимость авиаперелета. На сегодня стоимость авиабилета из Алматы до Лас-Вегаса начинается от 459 тысяч тенге. Самым дешевым будет перелет с двумя пересадками — в немецком Франкфурте и американском Хьюстоне.

Мы предлагаем два варианта полных турпакетов на даты с 12 по 17 сентября — «эконом» и «стандарт».

«Эконом» включает в себя авиаперелет, проживание в наиболее дешевом отеле недалеко от арены и страховку. Стоимость данного тура — 1 650 долларов (595 тысяч 782 тенге — прим.Vesti.kz) на одного человека.

Пакет «Стандарт» включает в себя также авиаперелет, страховку и проживание, но в отелях более высокого уровня. Стоимость данного тура — 1 800 долларов (649 тысяч 944 тенге — прим.Vesti.kz) на одного человека.

«Все отели, которые мы предлагаем желающим, находятся в радиусе километра от T-Mobile Arena. По желанию клиента возможно забронировать более люксовые отели, а также тур по США, но в данном случае цена увеличится», — говорит Анна Сердюк.

В данное время воспользоваться предложенными пакетами смогут только те желающие, у которых открыта виза в США. Тем не менее, для прохождения обязательного собеседования для открытия визы могут появиться так называемые «окна».

«К сожалению, данное предложение подходит только тем, у кого уже есть американская виза, так как ближайшая дата на прохождение собеседования только 12 октября. Конечно, возможно появление дополнительных «окон» на собеседование, о чем мы сообщаем клиентам.

На сегодняшний день стоимость билетов на бой начинаются от 600 доларов (от 216 тысяч 648 тенге — прим.Vesti.kz). Билеты не включены в стоимость турпакетов в связи с тем, что стоимость постоянно меняется, — добавила Анна Сердюк.

К слову, по информации Travel Express, казахстанцы охотно приобретают предложенные пакеты. Так что Головкин без поддержки в Вегасе не останется.