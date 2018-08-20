Мейвезер-младший показал часы стоимостью свыше $17 млн

Стоит отметить, что Мейвезер неоднократно хвастается в «Инстаграме» своими дорогими вещами. Спортсмен известен своей любовью к дорогим ювелирным изделиям. Недавно он приобрёл себе часы от Jacob & Co., которые выполнены из 18-каратного белого золота, 260 карат бриллиантов с изумрудами и отдельных камней массой до 3 карат.