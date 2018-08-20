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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Мейвезер-младший показал часы стоимостью свыше $17 млн

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, продемонстрировал свои новые часы, покрытые бриллиантами и драгоценными металлами. Стоимость таких часов превышает $17 млн.

Источник: AFP 2018

Стоит отметить, что Мейвезер неоднократно хвастается в «Инстаграме» своими дорогими вещами. Спортсмен известен своей любовью к дорогим ювелирным изделиям. Недавно он приобрёл себе часы от Jacob & Co., которые выполнены из 18-каратного белого золота, 260 карат бриллиантов с изумрудами и отдельных камней массой до 3 карат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Мейвезер-младший продемонстрировал свою коллекцию чемпионских поясов, которая была завоёвана им за время выступлений на профессиональном ринге.

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