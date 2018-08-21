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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Всемирная боксерская суперсерия анонсирует последний турнир сезона

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) сегодня, 21 августа, анонсируют третий и последний турнир второго сезона, который стартует этой осенью, передает allboxing.ru.

Источник: AP 2018

В отличие от турниров в легчайшем и первом полусреднем весе, примерный состав участников которых стал известен задолго до официального анонса, информацию о третьем турнире удалось сохранить в тайне до самого последнего момента.

Ходили слухи о том, что это может быть турнир супертяжеловесов, победитель которого станет обязательным претендентом сразу по всем основным версиям, а также о возможности проведения турнира в полутяжелом весе.

Согласно некоторым данным, третьей весовой категорией второго сезона WBSS снова станет первый тяжелый вес. Имеется неофициальная информация об участии в турнире двух польских боксеров: экс-чемпиона WBO Кшиштофа Гловацкого и действующего чемпиона Европы Матеуша Мастернака.

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