Всемирная боксерская суперсерия анонсирует последний турнир сезона

Источник: AP 2018

В отличие от турниров в легчайшем и первом полусреднем весе, примерный состав участников которых стал известен задолго до официального анонса, информацию о третьем турнире удалось сохранить в тайне до самого последнего момента.

Ходили слухи о том, что это может быть турнир супертяжеловесов, победитель которого станет обязательным претендентом сразу по всем основным версиям, а также о возможности проведения турнира в полутяжелом весе.