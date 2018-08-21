Всемирная боксерская суперсерия анонсирует последний турнир сезона
Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) сегодня, 21 августа, анонсируют третий и последний турнир второго сезона, который стартует этой осенью, передает allboxing.ru.
Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) сегодня, 21 августа, анонсируют третий и последний турнир второго сезона, который стартует этой осенью, передает allboxing.ru.
В отличие от турниров в легчайшем и первом полусреднем весе, примерный состав участников которых стал известен задолго до официального анонса, информацию о третьем турнире удалось сохранить в тайне до самого последнего момента.
Ходили слухи о том, что это может быть турнир супертяжеловесов, победитель которого станет обязательным претендентом сразу по всем основным версиям, а также о возможности проведения турнира в полутяжелом весе.
Согласно некоторым данным, третьей весовой категорией второго сезона WBSS снова станет первый тяжелый вес. Имеется неофициальная информация об участии в турнире двух польских боксеров: