«Я хочу украсть шоу». Лемье сделал заявление по поводу выступления в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО) высказался по поводу выступления в андрекарте вечера бокса, где главным станет второй поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщают Vesti.kz.