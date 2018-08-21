Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПАОК
Футбол. Зарубежный
20.08
Атлетик2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
20.08
Аталанта4
Фрозиноне0
Все события
Фоторепортажи
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
10:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Я хочу украсть шоу». Лемье сделал заявление по поводу выступления в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО) высказался по поводу выступления в андрекарте вечера бокса, где главным станет второй поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщают Vesti.kz.

В соперники канадцу достался ирландский средневес Гэри «Спайк» О’Салливан (28−2, 20 КО).

«С нетерпением жду боя с О’Салливаном. У меня остались незаконченные дела в 160 фунтах. “Спайк” — атакующий боксер, как и я. Он жесткий оппонент и выходит биться. Это бой для зрителей. Приходите15 сентября, я хочу украсть», — цитирует Лемье промоутерская компания Golden Boy в официальном пресс-релизе.

Напомним, в октябре 2015 года Лемье потерял свой титул чемпиона IBF после досрочного проигрыша Головкину (в июне этого года IBF отобрала пояс у GGG).

"Бросит вызов Уайлдеру или Джошуа". Тренер Головкина рассказал о планах работы с обидчиком Дычко по Олимпиаде
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня
Главная бомба межсезонья. Бывшая звезда НБА переходит в «Зенит»
Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом
СМИ: «Торино» предлагает форварда «Зениту»
Кержаков вошел в число факелоносцев Универсиады в Красноярске
Болт провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с мадридским «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь