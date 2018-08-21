«Я хочу украсть шоу». Лемье сделал заявление по поводу выступления в андеркарте боя Головкин — «Канело»

В соперники канадцу достался ирландский средневес Гэри «Спайк» О’Салливан (28−2, 20 КО).
«С нетерпением жду боя с О’Салливаном. У меня остались незаконченные дела в 160 фунтах. “Спайк” — атакующий боксер, как и я. Он жесткий оппонент и выходит биться. Это бой для зрителей. Приходите15 сентября, я хочу украсть», — цитирует Лемье промоутерская компания Golden Boy в официальном
Напомним, в октябре 2015 года Лемье потерял свой титул чемпиона IBF после досрочного проигрыша Головкину (в июне этого года IBF отобрала пояс у GGG).