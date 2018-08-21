Ломаченко: Не могу дождаться своего возвращения на ринг

В мае во время поединка, в котором он завоевал свой пояс, украинец получил травму, после чего перенес операцию.

«Это лето было великолепным, но я уже не могу дождаться своего возвращения в ринг. А ты?» — написал Ломаченко в своем аккаунте в Instagram.