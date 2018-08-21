Ломаченко: Не могу дождаться своего возвращения на ринг
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) с нетерпением ждет возвращения на ринг, передают Vesti.kz.
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) с нетерпением ждет возвращения на ринг, передают Vesti.kz.
В мае во время поединка, в котором он завоевал свой пояс, украинец получил травму, после чего перенес операцию.
«Это лето было великолепным, но я уже не могу дождаться своего возвращения в ринг. А ты?» — написал Ломаченко в своем аккаунте в Instagram.