Фьюри может провести подготовку к бою с Уайлдером в тренировочном лагере Головкина

«Вполне возможно, подготовку к бою с Уайлдером проведу в США. Хочу сделать все правильно, поэтому предположительно отправлюсь на 10−12 недель в Америку. Еще точно не решил куда, может быть в Big Bear (штат Калифорния) или же в
Если ты реально хочешь быть лучшим, то тебе просто необходимо отправиться и покорить Америку. Понятное дело, можно удовлетвориться малым — так всю жизнь и оставаться крупной рыбой в маленьком пруду Великобритании. Но если ты рассчитываешь на
Напомним, бой Фьюри — Уайлдер пройдет в 2018 году в