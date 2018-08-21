Фьюри может провести подготовку к бою с Уайлдером в тренировочном лагере Головкина

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«Вполне возможно, подготовку к бою с Уайлдером проведу в США. Хочу сделать все правильно, поэтому предположительно отправлюсь на 10−12 недель в Америку. Еще точно не решил куда, может быть в Big Bear (штат Калифорния) или же в Лас-Вегас (штат Невада). Пока думаю над этим.

Если ты реально хочешь быть лучшим, то тебе просто необходимо отправиться и покорить Америку. Понятное дело, можно удовлетвориться малым — так всю жизнь и оставаться крупной рыбой в маленьком пруду Великобритании. Но если ты рассчитываешь на что-то большее, то должен отправиться в США, как это ранее делал Леннокс Льюис и другие боксеры, претендующие на величие, — цитирует Фьюри vringe.com.