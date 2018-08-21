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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Бросит вызов Уайлдеру или Джошуа». Тренер Головкина рассказал о планах работы с обидчиком Дычко по Олимпиаде

Мексиканский специалист Абель Санчес, тренирующий казахстанца Геннадия Головкина, рассказал о перспективах британского супертяжа Джо Джойса (5−0, 5 КО), серебряного призера Олимпиады-2016, с которым месяц назад начал сотрудничество.

Санчес уверен, что его нового подопечного ждут встречи с лидерами дивизиона, чемпионами Деонтеем Уайлдером (40−0, 39 КО) и Энтони Джошуа (21−0, 20 КО).

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«Мы начали совместную работу с исправления ошибок и слабых сторон Джойса. Все просто: если мы будет работать и развивать только сильные стороны, то не сделаем Джойса гораздо сильнее. Поэтому мы работаем над улучшениями. Мы записываем поединки, спарринги, тренировки. Хотим, чтобы Джойс и сам видел, как он постепенно становится лучше. А еще так легче указать, что именно мы хотим изменить в нем, исправить.

Планируем, что до конца года он проведет еще парочку поединков. Все зависит от уровня оппонентов. Болельщики ожидают увидеть, как Джойс повышает уровень оппозиции. Я тоже надеюсь на то, что он проведет парочку более сложных боев. Планирую, что в начале следующего года он выйдет на уровень элиты дивизиона. Но все будет зависеть исключительно от Джо. Если он будет быстро развиваться, то к концу следующего года подойдет с рекордом 12−0 и бросит вызов Уайлдеру или Джошуа, ну или кто там будет на вершине дивизиона, — цитирует Санчеса Sky Sports.

Напомним, в полуфинале Олимпиады в Рио Джойс победил казахстанца Ивана Дычко.

"Бросит вызов Уайлдеру или Джошуа". Тренер Головкина рассказал о планах работы с обидчиком Дычко по Олимпиаде
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