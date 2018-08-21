Бросавший вызов Головкину в костюме Бората ирландец отправил послание Лемье перед боем

«Бой против Лемье — это всего лишь ступенька к намеченной цели. Хочу стать чемпионом мира, обеспечить своей семье достойную жизнь. Лемье — это просто преграда на моем пути, которую я быстренько уничтожу. А затем я хочу драться с Головкиным или Альваресом. С одним из них, не столь важно, с кем именно. Готовлюсь к войне!» — сказал О́Салливан.

Отметим, что О'Салливан еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину, а этом году мог стать соперником GGG на 5 мая, но отказался от встречи с казахстанцем из-за низкого, по его мнению, гонорара. При этом ирландцу предлагали 400 тысяч долларов, что больше его суммарного заработка за всю карьеру.



В свою очередь Лемье в октябре 2015 года встречался с Головкиным в объединительном поединке. Канадец проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде и потерял титул IBF — этот пояс организация забрала у казахстанца в июне этого года.



Ранее О'Салливан заявлял, что в декабре должен провести бой с победителем поединка Головкин — «Канело». Интересы ирландца и мексиканца представляет промоутерская компания Golden Boy.