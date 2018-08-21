Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПАОК
Футбол. Зарубежный
20.08
Аталанта4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
20.08
Атлетик2
Леганес1
Все события
Фоторепортажи
8Юрий Жирков. Карьера в фото
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Бросавший вызов Головкину в костюме Бората ирландец отправил послание Лемье перед боем

Ирландский средневес Гэри О́Салливан (28−2, 20 КО) поделился ожиданиями от боя с канадцем Давидом Лемье (39−4, 33 КО), сообщает VRinge.com.

Их поединок пройдет 16 сентября в андеркарте вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, в главном событии которого встретятся чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).

«Бой против Лемье — это всего лишь ступенька к намеченной цели. Хочу стать чемпионом мира, обеспечить своей семье достойную жизнь. Лемье — это просто преграда на моем пути, которую я быстренько уничтожу. А затем я хочу драться с Головкиным или Альваресом. С одним из них, не столь важно, с кем именно. Готовлюсь к войне!» — сказал О́Салливан.

Читайте также
«Я хочу украсть шоу». Лемье сделал заявление по поводу выступления в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Отметим, что О'Салливан еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину, а этом году мог стать соперником GGG на 5 мая, но отказался от встречи с казахстанцем из-за низкого, по его мнению, гонорара. При этом ирландцу предлагали 400 тысяч долларов, что больше его суммарного заработка за всю карьеру.

В свою очередь Лемье в октябре 2015 года встречался с Головкиным в объединительном поединке. Канадец проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде и потерял титул IBF — этот пояс организация забрала у казахстанца в июне этого года.

Ранее О'Салливан заявлял, что в декабре должен провести бой с победителем поединка Головкин — «Канело». Интересы ирландца и мексиканца представляет промоутерская компания Golden Boy.

Казахстанский хоккеист сделал заявление о переходе в новый клуб после десяти сезонов за "Барыс"
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня
Главная бомба межсезонья. Бывшая звезда НБА переходит в «Зенит»
«Зачем ты нас предала?» Чего боится Медведева
Ярость «Краснодара»: «Ари грозит огромная дисквалификация»
Русского форварда назвали самым крутым вингером НХЛ
Получивший необратимое повреждение мозга футболист очнулся
Эрнандес, Максименко и еще 10 главных героев четвертого тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь