Бросавший вызов Головкину в костюме Бората ирландец отправил послание Лемье перед боем
Ирландский средневес Гэри О́Салливан (28−2, 20 КО) поделился ожиданиями от боя с канадцем Давидом Лемье (39−4, 33 КО), сообщает VRinge.com.
Ирландский средневес Гэри О́Салливан (28−2, 20 КО) поделился ожиданиями от боя с канадцем Давидом Лемье (39−4, 33 КО), сообщает VRinge.com.
Их поединок пройдет 16 сентября в андеркарте вечера бокса на арене
«Бой против Лемье — это всего лишь ступенька к намеченной цели. Хочу стать чемпионом мира, обеспечить своей семье достойную жизнь. Лемье — это просто преграда на моем пути, которую я быстренько уничтожу. А затем я хочу драться с Головкиным или Альваресом. С одним из них, не столь важно, с кем именно. Готовлюсь к войне!» — сказал О́Салливан.
Отметим, что О'Салливан еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину, а этом году мог стать соперником GGG на 5 мая, но отказался от встречи с казахстанцем
В свою очередь Лемье в октябре 2015 года встречался с Головкиным в объединительном поединке. Канадец проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде и потерял титул IBF — этот пояс организация забрала у казахстанца в июне этого года.
Ранее О'Салливан заявлял, что в декабре должен провести бой с победителем поединка Головкин — «Канело». Интересы ирландца и мексиканца представляет промоутерская компания Golden Boy.