«Время не щадит Головкина». Прославленный мексиканец сделал прогноз на бой GGG и «Канело»

Я считаю, что «Канело» созрел во всех аспектах. Головкин — профессионал, но время его не щадит, и теперь он стал на год старше с момента их важного боя в прошлом сентябре, и теперь я верю, что «Канело» может его побить, — передает слова «Лупе» Boxingscene.com.

— «Канело» — единственная звезда латиноамериканского бокса. Бокс в Латинской Америке умер. Я помню, как в моем детстве были бойцы из Чили, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, Пуэрто-Рико, Никарагуа. Сейчас мексиканцев почти нет, разве что время от времени появляется кто-нибудь один, но вскоре заканчивает эту гонку, потому что у них нет тех амбиций и того видения бокса, — посетовал ветеран.