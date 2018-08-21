«Время не щадит Головкина». Прославленный мексиканец сделал прогноз на бой GGG и «Канело»
Включенный в Международный зал боксерской славы мексиканский
Включенный в Международный зал боксерской славы мексиканский
— Это очень интересный поединок.
Я считаю, что «Канело» созрел во всех аспектах. Головкин — профессионал, но время его не щадит, и теперь он стал на год старше с момента их важного боя в прошлом сентябре, и теперь я верю, что «Канело» может его побить, — передает слова «Лупе» Boxingscene.com.
По мнению Пинтора, Альварес является единственным ярким представителем бокса из Латинской Америки современного периода.
— «Канело» — единственная звезда латиноамериканского бокса. Бокс в Латинской Америке умер. Я помню, как в моем детстве были бойцы из Чили, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии,