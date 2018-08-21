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14:26 (мск), источник: Sports.kz

«Время не щадит Головкина». Прославленный мексиканец сделал прогноз на бой GGG и «Канело»

Включенный в Международный зал боксерской славы мексиканский экс-чемпион мира Хосе Гуадалупе Пинтор ожидает, что 15 сентября его соотечественник Сауль «Канело» Альварес одержит победу над небитым казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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— Это очень интересный поединок.

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Я считаю, что «Канело» созрел во всех аспектах. Головкин — профессионал, но время его не щадит, и теперь он стал на год старше с момента их важного боя в прошлом сентябре, и теперь я верю, что «Канело» может его побить, — передает слова «Лупе» Boxingscene.com.

По мнению Пинтора, Альварес является единственным ярким представителем бокса из Латинской Америки современного периода.

— «Канело» — единственная звезда латиноамериканского бокса. Бокс в Латинской Америке умер. Я помню, как в моем детстве были бойцы из Чили, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, Пуэрто-Рико, Никарагуа. Сейчас мексиканцев почти нет, разве что время от времени появляется кто-нибудь один, но вскоре заканчивает эту гонку, потому что у них нет тех амбиций и того видения бокса, — посетовал ветеран.

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