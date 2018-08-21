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14:28 (мск), источник: Sports.kz

«Не все так просто». Российское СМИ оценило вероятность боя Шуменов — Лебедев

Российский сайт «Спорт День за Днем» в своей статье о возвращении на ринг Дениса Лебедева рассмотрел возможный бой россиянина с казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым.

«При всем уважении к заслугам Лебедева в противостоянии с Усиком его сложно назвать фаворитом.

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Именно поэтому «Мир бокса» уже сейчас активно работает над запасным вариантом, которым, по всей видимости, должен стать бой с «регулярным» чемпионом WBA Бейбутом Шуменовым. Формальные основания для организации этой встречи те же, что и в случае с Александром Усиком: «чемпион в отпуске» имеет право на встречу с действующим чемпионом, а вот какую приставку будет носить его титул — «супер» или «регулярный» — значения не имеет.

По словам Дениса, они всерьез подумывают над этим вариантом, тем более что сам Шуменов давно ищет встречи с ним. Впрочем, и здесь не все так просто. Боксер из Казахстана никогда не отличался склонностью к риску. Единственный раз, когда Бейбут действительно рискнул всем, был его бой с живой легендой Бернардом Хопкинсом, но он закончился неудачно для уроженца Шымкента. Поэтому возможно и в этот раз команда Шуменова не пойдет дальше привычных заявлений и обещаний или же попытается тянуть время. А между тем, времени у 39-летнего Лебедева остается не так много, — написано в материале.

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