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16:35 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин разозлен». Промоутер GGG дал обещание перед вторым боем с «Канело»

Промоутер Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал рематч с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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— Все говорят об этом бое, потому что он больше, чем первый. Очень много споров после положительных допинг-тестов «Канело»… Головкин разозлен, «Канело» разозлен — будут фейерверки! Тем более «Канело» обещал нокаут, но нужно, чтобы он дрался в соответствующем стиле, дал нам больше экшна, — сказал Леффлер в интервью Canal de Boxeo.

Первый бой в сентябре прошлого года закончился скандальной ничьей. На второй поединок букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.

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