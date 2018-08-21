«Головкин разозлен». Промоутер GGG дал обещание перед вторым боем с «Канело»

— Все говорят об этом бое, потому что он больше, чем первый. Очень много споров после положительных допинг-тестов «Канело»… Головкин разозлен, «Канело» разозлен — будут фейерверки! Тем более «Канело» обещал нокаут, но нужно, чтобы он дрался в соответствующем стиле, дал нам больше экшна, — сказал Леффлер в интервью Canal de Boxeo.