«Головкин разозлен». Промоутер GGG дал обещание перед вторым боем с «Канело»
Промоутер Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал рематч с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 15 сентября на
Промоутер Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал рематч с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 15 сентября на
— Все говорят об этом бое, потому что он больше, чем первый. Очень много споров после положительных
Первый бой в сентябре прошлого года закончился скандальной ничьей. На второй поединок букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.