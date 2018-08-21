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19:17 (мск), источник: ТАСС

Гассиев будет запасным во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира Мурат Гассиев будет запасным участником во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Гассиев восстанавливается после травмы. Он будет запасным во втором сезоне», — сказал Кремлев.

Гассиев в июле уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей в финальном поединке первого сезона WBSS. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Как ранее сообщал ТАСС, основными участниками второго сезона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) станут россияне Руслан Файфер и Максим Власов.

Всего на счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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