Гассиев будет запасным во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии

«Гассиев восстанавливается после травмы. Он будет запасным во втором сезоне», — сказал Кремлев.

Гассиев в июле уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей в финальном поединке первого сезона WBSS. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Как ранее сообщал ТАСС, основными участниками второго сезона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) станут россияне Руслан Файфер и Максим Власов.