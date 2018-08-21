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20:54 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучен состав всего андеркарта вечера бокса Головкин — «Канело»

Вместе с главным событием в вечере запланировано девять боев.

Озвучен состав всего андеркарта вечера бокса в американском Лас-Вегасе, главным событием которого станет второй бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает VRinge.com.

На разогреве GGG — «Канело» пройдут восемь боев. На данный момент известны семь пар, а соперника не подобрали самому малоизвестному из участников вечера.

В андеркарте боя Головкин — «Канело» пройдут следующие бои:

— Канадский средневес Давид Лемье (39−4, 33 КО) встретится с ирландцем Гэри О́Салливаном (28−2, 20 КО) — 12 раундов;.

— Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) проведет защиту титула против канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО) — 12 раундов;.

— Бывший лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) никарагуанец Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) в рамках второго наилегчайшего веса встретится с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО) — 10 раундов;.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО) проведет защиту всех титулов в бою с Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) из Польши — 10 раундов по две минуты;.

— Американец Вирджил Ортис-младший (10−0, 10 КО) в рамках первого полусреднего веса встретится с мексиканцем Роберто Ортисом (35−3−2, 26 КО) — 10 раундов;.

— Американский полусредневес Алексис Рочи (11−0, 8 КО) встретится с мексиканцем Карлосом Сервантесом (11−2, 11 КО) из Мексики — восемь раундов;.

— Американский полулегковес Франсиско Эспарза (8−0−1, 3 КО) — его соперник и количество раундов будут объявлены позднее;.

Второй поединок Головкин — Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец будет защищать все свои пояс — также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона WBO, отобранный у мексиканца, и специальный пояс от WBC.

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