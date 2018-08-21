Озвучен состав всего андеркарта вечера бокса Головкин — «Канело»

Озвучен состав всего андеркарта вечера бокса в американском Лас-Вегасе, главным событием которого станет второй бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает VRinge.com.

На разогреве GGG — «Канело» пройдут восемь боев. На данный момент известны семь пар, а соперника не подобрали самому малоизвестному из участников вечера.

В андеркарте боя Головкин — «Канело» пройдут следующие бои:

— Канадский средневес Давид Лемье (39−4, 33 КО) встретится с ирландцем Гэри О́Салливаном (28−2, 20 КО) — 12 раундов;.

— Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) проведет защиту титула против канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО) — 12 раундов;.

— Бывший лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) никарагуанец Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) в рамках второго наилегчайшего веса встретится с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО) — 10 раундов;.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmuTfkyg9kA/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmuTfkyg9kA/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#CaneloGGG2 Undercard-STACKED ? #MunguiaCook #LemieuxOsullivan #GonzalezFuentes</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/goldenboyboxing/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden Boy Promotions</a> (@goldenboyboxing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T02:14:32+00:00">20 Авг 2018 в 7:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Абсолютная чемпионка мира (WBC, WBA (Super), IBF и IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (34−0, 9 КО) проведет защиту всех титулов в бою с Александрой Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) из Польши — 10 раундов по две минуты;.

— Американец Вирджил Ортис-младший (10−0, 10 КО) в рамках первого полусреднего веса встретится с мексиканцем Роберто Ортисом (35−3−2, 26 КО) — 10 раундов;.

— Американский полусредневес Алексис Рочи (11−0, 8 КО) встретится с мексиканцем Карлосом Сервантесом (11−2, 11 КО) из Мексики — восемь раундов;.

— Американский полулегковес Франсиско Эспарза (8−0−1, 3 КО) — его соперник и количество раундов будут объявлены позднее;.